يوردانيسكو : تلقيت عروضا سعودية.. والمشروع جاذب

في يناير 2022 تولى الروماني إدوارد يوردانيسكو تدريب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، ونجح في قيادته للتأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بعد تصدر مجموعته في التصفيات دون هزيمة.

وتصدر نجل أنجيل يوردانيسكو، المدرب الروماني الشهير، المجموعة الخامسة التي ضمت بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا، ونجح في وصول بلاده إلى دور الـ 16.

وحق مع كلوج الروماني لقب الدوري موسم 2020ـ2021، قبل أن يخوض تجربة مع ليجيا وارسو البولندي.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار الروماني إدوارد يوردانيسكو يتحدث عن العروض التي تلقاها من أندية سعودية، رافضًا إعلان أسماء تلك الأندية.

01

في البداية.. هل فعلًا تلقيت عروضًا من أندية سعودية خلال الفترة الأخيرة؟

نعم، كان هناك اهتمام حقيقي من أندية سعودية، بما في ذلك نقاشات مباشرة حول فرص محتملة، ولكن أفضل عدم ذكر أسماء الأندية، لأنني أؤمن بأهمية السرية والاحترام المهني وما يمكنني قوله هو أن السعودية سوق أتابعه عن قرب، وأراه مثيرًا للاهتمام جدًا بالنسبة إلى المرحلة المقبلة من مسيرتي المهنية.

02

هل ترى أن العمل في الدوري السعودي يمثل خطوة مهمة في مسيرتك التدريبية؟

ما يجذبني هو أن كرة القدم السعودية لديها طموح واضح وتتقدم بسرعة كبيرة، الأمر لا يتعلق فقط باستقطاب الأسماء الكبيرة، بل هناك رؤية أوسع تقف خلف هذا المشروع وبالنسبة إلى المدرب، فإن العمل ضمن بيئة طموحة وتنافسية كهذه يمكن بالتأكيد أن يمثل تحديًا مهنيًا مهمًا.

03

كيف تنظر إلى التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم السعودية خلال الأعوام الأخيرة، خاصة مع استقطاب المدربين واللاعبين العالميين؟

التطور كان لافتًا للغاية، واستقطاب لاعبين ومدربين من مستويات عالية يرفع مباشرة من معايير المنافسة والتدريب والاحترافية، لكن أكثر ما يثير إعجابي هو الطموح الذي يقف خلف هذا المشروع وكرة القدم السعودية لا تريد مجرد الظهور، بل تسعى إلى بناء المصداقية وأن تصبح نقطة مرجعية مهمة في كرة القدم العالمية.

04

هل تتابع دوري روشن السعودي.. وما أكثر ما لفت انتباهك فنيًا؟

نعم، أتابعه وفي الفترة الأخيرة أصبحت متابعتي له أكثر قربًا من الناحية الفنية، ارتفع المستوى الهجومي بشكل ملحوظ، هناك لاعبون قادرون على حسم المباريات بقدراتهم الفردية، وهذا يدفع الفرق إلى أن تكون أكثر تطورًا من الناحية التكتيكية، كما أرى أن الدوري يطور هويته التكتيكية بسرعة كبيرة، مع وجود فلسفات تدريبية مختلفة ونماذج لعب أصبحت أكثر تعقيدًا.

05

ما أبرز الفوارق حاليًا بين كرة القدم السعودية والأوروبية؟

تمتلك كرة القدم الأوروبية أفضلية تراكم خبرات تمتد لعقود في التطور التكتيكي، إلى جانب الهياكل الراسخة والثقافة الكروية القوية على مختلف المستويات، أما كرة القدم السعودية، فهي تمر بمرحلة مختلفة، إذ تتطور بسرعة هائلة وتمتلك موارد وطموحًا كبيرين والتحدي الآن يتمثل في تحويل هذا الاستثمار إلى هياكل كروية مستدامة وهوية محلية قوية.

06

هل تعتقد أن المدرب الأوروبي يستطيع النجاح سريعًا في السعودية، أم أن طبيعة الدوري والبيئة الكروية تتطلب وقتًا أطول للتأقلم؟

المدرب الجيد يجب أن يكون قادرًا دائمًا على التكيف. لا يمكنك ببساطة أن تأخذ منهجية أوروبية وتطبقها كما هي في ثقافة كروية مختلفة، يجب أن تفهم اللاعبين، والعقلية، والنادي والبيئة المحيطة به، يجب أن تبقى مبادئك قوية، لكن أساليبك يجب أن تكون مرنة إضافة إلى القدرة على التكيف جزء من ذكاء المدرب.

07

بعد تجربتك التدريبية مع منتخب بلادك الذي حققت معه نتائج إيجابية في يورو 2024.. هل تفضل تدريب الأندية أم العودة إلى العمل مع المنتخبات؟

كانت تجربتي مع المنتخب الروماني فصلًا استثنائيًا في مسيرتي، بنينا مجموعة قوية، وتأهلنا إلى يورو 2024 بعد تصدر مجموعتنا في التصفيات دون هزيمة، ثم تصدرنا مجموعتنا في النهائيات ولكن في هذه المرحلة، أشعر بانجذاب أكبر إلى العمل اليومي في كرة القدم على مستوى الأندية وأريد أن أبني فريقًا وأطوره وأؤثر في تطوره بشكل يومي، لكنني في كرة القدم لا أغلق أي أبواب، جودة المشروع وطموحه سيبقيان دائمًا أهم بالنسبة إليّ من كونه ناديًا أو منتخبًا.

08

ما العنصر الذي تعتقد أن كرة القدم السعودية بحاجة إليه من أجل تطويره أكثر للوصول إلى مستوى أعلى على الساحة الدولية؟

الاستمرارية، والخطوة الكبرى المقبلة تتمثل في ربط الاستثمار في فرق المستوى الأول بتطوير قطاع الناشئين، وتعليم المدربين، والبنية التحتية، ووضع منهجية واضحة داخل الأكاديميات، والنجاح المستدام يتحقق عندما يكون هناك مسار واضح يبدأ من الأكاديمية، ويمتد إلى الفريق الأول، ثم يصل في النهاية إلى المنتخب السعودي.

09

هل تعتقد أن الاستثمار في النجوم العالميين يمكن أن ينعكس على تطور اللاعب السعودي، أم أن الأمر يحتاج إلى منظومة فنية وأكاديمية متكاملة؟

نعم اللاعبون العالميون يساعدون على عملية التطور، لأن اللاعبين السعوديين يتدربون ويتنافسون يوميًا مع النجوم، وهذا يغير المعايير والعقلية، لكن هذا وحده لا يكفي، الإرث الحقيقي سيأتي عندما يرتبط هذا الاستثمار بأكاديميات قوية، ومدربين ذوي جودة عالية، ومسارات واضحة لتطوير المواهب الشابة والنجوم يمكنهم رفع السقف، لكن المنظومة هي التي ترفع القاعدة.

10

في حال تلقيت عرضًا سعوديًا يتضمن مشروعًا طويل الأمد لبناء فريق والمنافسة محليًا وقاريًا، ما العوامل التي ستجعلك توافق؟

أولًا، الطموح، أحتاج إلى أن أفهم ما الذي يريد النادي أن يصبح عليه، وليس فقط أين يقف في الوقت الحالي، بعد ذلك أنظر إلى الهيكل الرياضي، وقائمة اللاعبين، وإمكانية تطوير الفريق، ومدى الانسجام بين الملاك والإدارة والجهاز الفني، بالنسبة إلي الوضوح والثقة عاملان أساسيان، وإذا كانت هناك رؤية مشتركة ورغبة حقيقية في بناء فريق قادر على المنافسة، فهذا النوع من المشاريع يمكن أن يجذبني بشكل كبير.

11

أخيرًا.. إذا حصلت على فرصة لتدريب فريق في السعودية، ما النادي أو المشروع الذي يمكن أن يمثل تحديًا مغريًا لك؟

لن أذكر ناديًا بعينه، لأنني أحترم الجميع من إدارات ومدربين وعاملين حاليًا في السعودية وبالنسبة لي المشروع الأكثر جذبًا الذي يمتلك الطموح والاستقرار والرغبة في بناء هوية كروية قوية، وأنا تنافسي بطبيعتي، وأينما أعمل أريد لفريقي أن يمتلك هوية واضحة، وأن يطور اللاعبين، وفي النهاية ينافس من أجل تحقيق شيء مهم، وإذا عملت يومًا في السعودية، فلن أرغب فقط في أن أكون جزءًا من عملية تطوير كرة القدم السعودية، بل سأرغب في المساهمة فيها وترك بصمة تبقى بعد رحيلي.