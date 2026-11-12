الخميس.. الاتفاق يعود ويفحص ديمبيلي

يخضع الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى فحوصات طبية وبدنية، الخميس، بالتزامن مع استئناف التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة الإجازة، تمهيدًا للانخراط مع زملائه وتجهيزه للمواجهة المرتقبة أمام الهلال 28 نوفمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الطبي في النادي الشرقي إلى الوقوف على مدى تعافي ديمبيلي وجاهزيته البدنية الكاملة قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة في الحصص التدريبية الجماعية، وذلك بعد فترة غياب استمرت نحو ثلاثة أسابيع إثر تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية 24 أكتوبر الماضي.

ويستقبل الاتفاق نظيره الهلال السبت 28 نوفمبر الجاري، في تمام الـ 05:20 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

ويدخل الاتفاق هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 12 مباراة، بعد تحقيقه خمسة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، يتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه القادسية والنصر أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 28 نقطة لكل منهما.