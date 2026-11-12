أمير القصيم يستقبل إدارة عيون الجواء

استقبل الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، الخميس، عبد الله العساف، محافظ عيون الجواء، يرافقه أحمد الجماز، رئيس مجلس إدارة نادي عيون الجواء، بمناسبة صدور قرار تأسيس النادي.

وهنّأ أمير منطقة القصيم أهالي محافظة عيون الجواء بهذه المناسبة، مؤكدًا أهمية الأندية الرياضية في احتضان المواهب الشابة وتنمية قدراتها، وتوفير بيئة محفزة لممارسة الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن تأسيس النادي يُعد إضافةً للقطاع الرياضي بالمحافظة، ويسهم في توسيع مشاركة أبنائها في مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية.

ونوّه أمير منطقة القصيم بما يحظى به القطاع الرياضي من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، وما تشهده الرياضة السعودية من تطور في بنيتها التنظيمية والتنافسية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون نادي عيون الجواء رافدًا للحركة الرياضية بالمنطقة، وأن يسهم في اكتشاف المواهب وتأهيلها، وتعزيز حضور المحافظة في المشهد الرياضي.

وأعرب الجماز عن شكره لأمير منطقة القصيم على اهتمامه وتشجيعه، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على بناء منظومة رياضية تخدم شباب المحافظة، وتلبي تطلعاتهم، وتؤسس لمسيرة تنافسية للنادي خلال المرحلة المقبلة.