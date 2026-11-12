الجمعة.. الخلود يعود بعد الإجازة

يعود لاعبو فريق الخلود الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى التدريبات الجماعية بعد الراحة التي منحها الإنجليزي ديس باكنجهام للاعبين، لمدة سبعة أيام، تزامنًا مع فترة التوقف الدولي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويستأنف الفريق تحضيراته استعدادًا لمواجهة الخليج، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي 27 نوفمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ويتطلع الإنجليزي باكنجهام إلى استثمار فترة التوقف في رفع المعدلات اللياقية والبدنية للاعبين، إلى جانب تكثيف العمل على الجوانب الفنية والتكتيكية، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الماضية.

ويعمل المدرب الإنجليزي خلال التدريبات المقبلة على إعادة تجهيز عناصر الفريق، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، بهدف تحسين الأداء والنتائج خلال المرحلة المقبلة من منافسات الدوري.

وتعرض الخلود إلى خمس خسائر متتالية في الدوري أمام الرياض و القادسية والفيصلي والاتفاق والنصر.

ويحتل الخلود المركز الـ 11 في سلم الترتيب برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات و خمس خسائر .