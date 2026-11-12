الاتحاد.. البرازيل وكولومبيا تعيدان ريوس

أبلغ «الرياضية» مصدر خاصة أن الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، فضّل متابعة سير المرحلة الأولى من علاجه وتأهيله بين بلده والبرازيل، قبل العودة إلى جدة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهاز الطبي في القطب الجداوي، فتح خط تواصل مباشر مع ريوس لمتابعة برنامجه العلاجي، جراء الإصابة التي يعاني منها في مفصل القدم.

وتعرض ريوس لالتواء في مفصل الكاحل الأيسر مع تضرر الرباط «الشظوي» خلال مواجهة أبها التي لُعبت لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، في 30 أكتوبر الماضي.

وشارك ريوس «26 عامًا» منذ انتقاله بالإعارة الصيف الماضي قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مع الاتحاد في 9 مباريات، سجل هدفًا واحدًا، وصنع هدفين.

ويفتتح الاتحاد مبارياته بعد فترة التوقف الجارية حاليًا أمام باختاكور الأوزبكي 20 نوفمبر الجاري، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.