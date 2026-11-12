«فورمولا 1».. ريسنج بولز يعلن استمرار لاوسون

أعلن فريق ريسنج بولز، التابع لمجموعة رد بول، وينافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الخميس، استمرار النيوزيلندي ليام لاوسون، والبريطاني أرفيد ليندبلاد، في تمثيل الفريق خلال الموسم المقبل، منهيًا بذلك التوقعات التي أحاطت بمستقبل السائقين في الفترة الأخيرة.

وقال آلان بيرمان، رئيس الفريق، في بيان صحافي: «لا يساورني أي شك في أن هذه هي التشكيلة المثالية لنا، فهي تجمع بين الخبرة والطموح».

ولعب لاوسون دورًا أساسيًا في الموسم الذي يقدمه ‌ريسنج بولز، بعدما ‌حصد 75 نقطة من أصل ​114 ‌نقطة ⁠جمعها الفريق ​حتى ⁠الآن، ليسهم في احتلاله المركز الخامس في ترتيب الصانعين.

وعلى الرغم من ذلك، بقى مستقبل لاوسون موضع نقاش في ظل بروز اسم البلغاري الشاب نيكولا تسولوف، صاحب الـ19، كأحد المرشحين للحصول على مقعد في الفريق.

وجاء تأكيد استمرار لاوسون في الفريق بعد سلسلة من العروض القوية الموسم الجاري، أحدثها احتلاله المركز السابع في جائزة البرازيل الكبرى، الأحد الماضي، ليحصد النقاط ‌للمرة الخامسة عشرة في 20 سباقًا، ويعزز مكانته كأحد أبرز سائقي فرق وسط الترتيب.

وخاض ⁠لاوسون ثلاثة سباقات مع فريق رد بول بديلًا للفرنسي إسحاق حجار، المصاب.

وبدأ السائق النيوزيلندي الموسم الماضي مع رد بول، لكنه فقد مقعده بعد سباقين فقط لصالح الياباني يوكي تسونودا، قبل أن يعود إلى ريسنج بولز.

أما ليندبلاد، فدخل البطولة ​الموسم الجاري بصفته السائق ​المبتدئ الوحيد على خط الانطلاق منذ الجولة الافتتاحية في أستراليا، ولفت الأنظار سريعًا بالنتائج التي حققها في موسمه الأول.