الهلال.. إنزاجي يرفض التجارب

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، خوض أي مواجهة تجريبية خلال فترة التوقف الجارية ضمن أيام «فيفا» الدولية بحسب مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إنزاجي يفضل الاكتفاء بإجراء مناورات خلال التدريبات اليومية التي تنطلق السبت، ويحتضنها مركز «الماجدية الرياضي» في الرياض، بسبب التحاق أغلب عناصره المحلية والأجنبية مع منتخبات بلدانهم.

وتنقضي إجازة الـ10 أيام التي منحها الجهاز الفني للاعبين بنهاية الجمعة، على أن ينتظموا في التدريبات ابتداءً من السبت.

ويعود الأزرق العاصمي إلى خوض المباريات بعد فترة التوقف، حينما يحلّ ضيفًا على نيفتشي فرغانة الأوزبكي 23 نوفمبر الجاري في دوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يفتتح بعدها بخمسة أيام مبارياته في دوري روشن أمام الاتفاق بالدمام.

ويتصدر الهلال قائمة ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة، فيما يقف في المركز الثاني خلف العين الإماراتي في مجموعة «الغرب» القارية بتسع نقاط.