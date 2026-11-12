الجمعة.. انطلاق تحدي الهجن في حائل

تنطلق في ميدان حائل، الجمعة، منافسات سباقات الهجن، بمشاركة ملاك الهجن من السعودية والخليج.

وأنهت إدارة الميدان استعداداتها التنظيمية والتجهيزات الميدانية.

وتستمر منافسات السباقات لمدة يومين، على أن تختتم السبت المقبل.

وتتضمن المنافسات تنظيم عدد من الأشواط لمختلف فئات الهجن «الأعمار»، في إطار يتيح للملاك استعراض قدرات مطاياهم والتنافس على تحقيق المراكز المتقدمة، وسط أجواء رياضية تعكس الاهتمام برياضة الهجن في المنطقة.

ويأتي تنظيم السباقات امتدادًا للاهتمام برياضة الهجن بوصفها أحد الموروثات الأصيلة في السعودية، وإسهامًا في تنشيط الحراك الرياضي والتراثي بمنطقة حائل، وتعزيز مشاركة المهتمين بهذه الرياضة في مختلف منافساتها.