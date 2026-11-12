بعد 150 يوما.. كريستال بالاس يقيل ساج

أقال نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الفرنسي بيار ساج، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، متذيل ترتيب الدوري الممتاز، الخميس، بعد نحو خمسة أشهر «150 يومًا» من توليه المسؤولية.

وأصدر النادي بيانًا صحافيًا جاء فيه: «يود النادي أن يشكر بيار وطاقمه الفني على جهودهم خلال فترة عملهم في جنوب لندن، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل».

وجاءت الهزيمة أمام ليفربول 1ـ3 الأحد الماضي، لتكون الرابعة تواليًا لبالاس في موسم الدوري الجاري، الذي لم يحقق فيه سوى انتصارين في أول عشر مباريات.

وبفوزين فقط مقابل سبع هزائم وتعادل واحد، تراجع كريستال بالاس تدريجيًا إلى قاع ترتيب الدوري، ويحتل المركز الأخير برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف سندرلاند، ومانشستر يونايتد.

واستقبل كريستال بالاس 24 هدفًا في عشر مراحل ليصبح أضعف دفاع في إنجلترا، وذلك بعد صيف شهد بيع الإدارة لاثنين من أبرز عناصر الفريق، ماكسانس لاكروا، والكولومبي دانييل مونيوس، بعد ستة أشهر من رحيل مارك جيهي، قائد الفريق، إلى مانشستر سيتي.

وفي كافة المسابقات، حقق ساج خمسة انتصارات، وثلاثة تعادلات مقابل ثماني هزائم في 16 مباراة.

ووفقًا لتقارير صحافية، يجري الدنماركي توماس فرانك، مدرب لبرنتفورد وتوتنام السابق محادثات مع كريستال بالاس لخلافة ساج.

وفي الأيام الأخيرة، كشفت عدة وسائل إعلام رياضية، بينها صحيفة «ليكيب» عن احتمال عودة ساج إلى لنس الذي غادره الصيف الماضي بعد موسم ناجح، كان قد اختير فيه أفضل مدرب في الدوري الفرنسي وقاد الفريق المكنّى «الدم والذهب» إلى أول ألقابه في كأس فرنسا، وإلى المركز الثاني في الدوري خلف باريس سان جيرمان.

وانتهت علاقة لنس بيانيك كاوزاك، مدرب الفريق، الذي كان قد خلف الألماني دينو توبمولر في سبتمبر الماضي.