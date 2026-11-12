الجمعة.. أخضر البولينج يبدأ المهمة الآسيوية

يشارك المنتخب السعودي للبولينج في بطولة آسيا التي تنطلق الجمعة في الدوحة العاصمة القطرية.

ويدخل الأخضر السعودي البطولة بمشاركة 6 لاعبين في منافسات «الفردي - الزوجي - الثلاثي - الفرق - الأساتذة - المجموع العام».

ويقود ياسر أبو الريش الجهاز الفني للأخضر في الحدث القاري.

ويمثل الأخضر في البطولة الأمير محمد بن سلطان، وعادل البارقي، وعبد الرحمن الخليوي، وأحمد أبو الريش، وزياد الطويرب، وعبد المجيد العصلاني.

وتنطلق البطولة السبت بمنافسات الفردي التي يشارك فيها 108 لاعبين، يمثلون 18 منتخبًا.