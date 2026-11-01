مانشيني وزيدان.. صراع من وسط الملعب إلى خط التماس

«كنا نمشي دون أن نبحث عن بعضنا، لكننا كنا نعرف أننا نمشي لنلتقي»، هكذا أمضى روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، وزين الدين زيدان، مدرب فرنسا، 30 عامًا في دروب مختلفة، وهما من أعظم صانعي الألعاب في الدوري الإيطالي خلال التسعينيات.

وُلد مانشيني في 27 نوفمبر 1964 في مدينة جيزي ونشأ في بلدة روكاداسبيده، وكان رمز سامبدوريا ثم لاتسيو، ونال لقبين في الدوري الإيطالي وسجل 4 أهداف في 36 مباراة دولية، أما زيدان فجاء إلى يوفنتوس 1996 وقال قبل مباراة باريس: «الفترة التي قضيتها في يوفنتوس كانت مهمة لي، هناك أصبحت لاعبًا مهمًا»، والرجلان على طرفي الميدان يحملان مفتاحين للباب نفسه، ومن يملك مفتاحًا لا ينتظر أن يُفتح له.

بدأ الاشتباك في موسم 1996ـ1997 حين كان زيدان وافدًا جديدًا ومانشيني ركيزة سامبدوريا، ففاز يوفنتوس 1ـ0 في الذهاب على ملعب فيراريس بهدف تشيرو فيرارا من تمريرة زيدان، وانتهى الإياب 0ـ0 على ملعب ديلي ألبي وأُنذر مانشيني، وفي فبراير 1998 عاد وسط الملعب ساحة صراع بين النجمين، ففاز لاتسيو 1ـ0 على أرض يوفنتوس بهدف بوكسيتش، وخطف مانشيني نجومية المباراة حين عاد إلى الوسط لمساندة الزملاء وتغطية الأطراف، مطبقًا القاعدة التكتيكية الإيطالية الشهيرة فـ«خطوط الدفاع حين تنهار يصبح حتى المهاجم جنديًا في الصف الأول».

وفي 5 أبريل 1998 على ملعب الأولمبيكو بروما كان الوسط هو القضية، فاختار المدرب السويدي سفين جوران إريكسون أن يلاحق مانشيني زيدان، وتقابلا في احتكاكات متكررة، حتى جاءت اللحظة الحاسمة من ركنية سددها زيدان فسجل منها بيبو إنزاجي هدف الفوز لليوفي 1ـ0.

وجاء الثأر في 29 أغسطس 1998 في كأس السوبر الإيطالي، حين تلمع مانشيني وصنع هدفين الأول بطريقة ماهرة بالكعب أحرز منه نيدفيد هدف لاتسيو الأول، ثم أرسل مانشيني تمريرة حاسمة إلى سيرجيو كونسيساو عند الدقيقة 93 ليفوز لاتسيو 2ـ1 للمرة الأولى في تاريخه بالسوبر.

وفي 6 ديسمبر 1998 على ملعب «ديلي ألبي» سجل مارسيلو سالاس هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 81 وأُنذر زيدان، وقال المحللون إن ليبي وضعه في مركز لا يناسبه، ومع ذلك أنقذ مارتشيجياني رأسية له في الدقيقة 34 من الشوط الثاني بحسب لاتسيو ويكي، وفي 28 نوفمبر 1999 على الأولمبيكو تعادلا 0ـ0، وكان مانشيني ملازمًا لزيدان طوال المباراة حتى وصفته الصحف بأنه «حبيس القفص»، وتعرض زيدان لعرقلة من مانشيني، وخرج زيدان في الدقيقة 40 لإيقاف نزيف أنفه، والخصم الذي يخنقك في وسط الملعب لا يقتلك بل يعلمك كيف تتنفس في الزحام.

وكانت المواجهة الأخيرة في ديسمبر 1999 في ربع نهائي كأس إيطاليا تبادل فيها الثنائي النجومية المطلقة وكأنهما كانا يعلمان أنها ستكون المعركة الأخيرة، حين تقدم يوفنتوس 3ـ0 بأهداف زيدان وكونتي وكوفاتشيفيتش، ثم سجل ريفانيلي وأحرز مانشيني الهدف الثاني قبل النهاية بـ 10 دقائق، لتنتهي 3ـ2 ليوفنتوس، حيث أسدل النجمان الستار على واحدة من أكبر الثنائيات الممتعة خلال حقبة التسعينيات.

اليوم وعلى خط التماس يقف النجمان في تحدٍ وتنافس جديد خارج المستطيل الأخضر، وهما اللذان كانا قبل 30 عامًا يتصدران المشهد والأضواء.