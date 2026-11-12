بمشاركة بارتي الأولى بعد الإصابة.. غانا تغادر القاع

حقق المنتخب الغاني الأول لكرة القدم باكورة انتصاراته بعد هزيمتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، متغلبًا داخل دياره على ضيفه الصومالي، الخميس، بهدفين نظيفين، لحساب المجموعة الثالثة.

وشارك الغاني توماس بارتي، لاعب وسط الشباب، أساسيًّا في ظهوره الأول مع منتخب بلاده منذ بطولة كأس العالم الماضية.

وظل بارتي داخل الملعب حتى نهاية المباراة التي حسمتها غانا بهدفَي المدافع جوناس أدجيتي، والمهاجم فيليكس أفينا جيان في الدقيقتين «45+2» و«62».

وخاض لاعب وسط الشباب مباراته الأولى في المجمل منذ إصابته أمام الرياض، 25 أغسطس الماضي، ضمن ثالث جولات دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة إهدار المهاجم جوردان أيو، قائد غانا، ركلة جزاء في الدقيقة 14 تصدى لها حارس المرمى الصومالي.

ورفع المنتخب المكنَّى بالنجوم السوداء «بلاك ستارز» رصيده إلى ثلاث نقاطٍ، وترك قاع الترتيب للصومال التي عجزت مجدَّدًا عن إحراز نقطتها الأولى في المجموعة.

ويتصدَّر المنتخب الإيفواري المجموعة متساويًا مع نظيره الجامبي بست نقاطٍ لكلٍّ منهما قبل المواجهة التي تجمعهما في وقتٍ لاحقٍ من اليوم.