تدريب تكتيكي يضع لمسات «الأخضر» الأخيرة

ركَّز اليوناني جيورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على الجوانب التكتيكية، خلال الحصة التدريبية، مساء الخميس، في الدوحة، حسبما رصدت «الرياضية» ميدانيًّا.

واختتم المنتخب استعداداته لمباراة كوريا الجنوبية التجريبية، المقرَّرة الجمعة، بحصةٍ تدريبيةٍ على ملعب نادي الإرسال، بدأت بالإحماءات والتمرير القصير بين اللاعبين، وانتقلت سريعًا إلى الجانب التكتيكي حيث فرض دونيس عددًا من الجمل التي يعتزم تطبيقها أمام كوريا الجنوبية على ملعب جاسم بن حمد.

ويخوض «الأخضر» معسكرًا إعداديًّا في العاصمة القطرية، يشمل تجريبيةً أخرى أمام أوزبكستان، الثلاثاء.

ووصل المنتخب إلى الدوحة الأحد، وبدأ تدريباته اليومية، التي يستضيفها ملعب الإرسال، مساء الإثنين.

وغاب المهاجم فراس البريكان، المرشَّح لجائزة أفضل لاعبٍ في آسيا، عن الحصتين الأولى والثانية، وخاض الثالثة بعدما تعافى من نزلة بردٍ.

والمعسكر، الذي يشارك فيه 31 لاعبًا، جزءٌ من خطة الإعداد للاستحقاقات المقبلة بعد إعادة جدولة كأس آسيا، لتُلعَب من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

ويعتمد دونيس على 30 لاعبًا خلال التجمُّع الجاري، انضمَّ إليهم الجناح همام الهمامي، الذي أصيب في الفخذ الشهر الماضي، ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، الذي بدأ داخل مركز «أسبيتار» للطب الرياضي في قطر قبل نحو ثلاثة أسابيع.