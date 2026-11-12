466 فعالية في 109 مدن ومحافظات.. 18% نمو الوجهات الترفيهية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه نتائج تقرير قطاع الشؤون التنظيمية للربع الثالث من عام 2026، الذي كشف عن تنظيم 466 فعاليةً في 109 مدن ومحافظات بمختلف المناطق السعودية، بما يعكس تنوُّع التجارب الترفيهية، واتساع نطاق انتشارها، إلى جانب استمرار نمو الوجهات الترفيهية، وتطور مؤشرات القطاع.

وحسبَ التقرير، بلغ إجمالي الوجهات الترفيهية النشطة 1.094 وجهة بزيادةٍ نسبتها 18% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025، الذي سجل 924 وجهةً ترفيهيةً، في مؤشرٍ على استمرار توسُّع الخيارات الترفيهية المتاحة في مختلف مناطق البلاد.

وعلى صعيد الرقابة والإشراف، نفذت الهيئة أكثر من 2.670 زيارةً رقابيةً على الفعاليات والمنشآت الترفيهية، تنوَّعت بين الزيارات الرقمية، والزيارات الميدانية بهدف ضمان جودة الأنشطة، والتحقق من الالتزام باللوائح والاشتراطات المعتمدة، فيما بلغت نسبة التزام الأنشطة الترفيهية المرخصة بأنظمة الهيئة ولوائحها 94%.