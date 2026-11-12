414 مشاركا في بطولة التجديف داخل الصالات

تنطلق منافسات بطولة السعودية للتجديف داخل الصالات 2026، التي يُنظِّمها الاتحاد السعودي للتجديف، الجمعة.

وتُنظَّم البطولة بالتزامن في ثلاث مدنٍ، هي الرياض، وجدة، والقطيف، 13 و14 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها 414 متنافسًا، في حدثٍ رياضي، يجمع محبي رياضة التجديف من مختلف الفئات العمرية والمستويات الرياضية.

وسجَّلت جدة العدد الأكبر من المشاركين بواقع 215 مشاركًا، تلتها القطيف بـ 106، فيما بلغ عدد المشاركين في الرياض 93، في مؤشرٍ يعكس تنامي الاهتمام برياضة التجديف داخل الصالات، واتساع قاعدة ممارسيها في مختلف المناطق السعودية.

وتشهد البطولة منافساتٍ متنوِّعةً، تشمل سباقات 500 متر، و2000 متر، إلى جانب سباقات التتابع، وسطَ أجواءٍ تنافسيةٍ، تهدف إلى إبراز قدرات المشاركين، وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة رياضة التجديف، إضافةً إلى تعزيز روح المنافسة الرياضية، واكتشاف المواهب الواعدة.

وتتميَّز نسخة العام الجاري بتخصيص جوائزَ ماليةٍ تبلغ 400 ألف ريال سعودي، مقدَّمةً من «هرتز»، الراعي الرسمي، في خطوةٍ تعكس دعم الشركاء لتطوير رياضة التجديف، وتحفيز المشاركين على تقديم أفضل المستويات.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للتجديف في منصة «إكس»، تأتي البطولة في ثلاث مدنٍ بالتزامن ضمن جهود الاتحاد السعودي للتجديف الرامية إلى توسيع انتشار اللعبة، وزيادة فرص المشاركة المجتمعية، وتعزيز حضور التجديف بوصفه إحدى الرياضات المتنامية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تشجيع ممارسة الرياضة، وتعزيز جودة الحياة.