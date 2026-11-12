الكونغو تتمسك بالعلامة الكاملة.. ومدافع الدرعية يعزز «القياسي»

حافظَ منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم على علامته الكاملة في خامس مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027 بتغلُّبه على ضيفه السيراليوني، الخميس، بنتيجة 3ـ1.

ولعب شانسيل مبيمبا، مدافع الدرعية وقائد الكونغو الديمقراطية، اللقاء كاملًا، معزِّزًا صدارته قائمة المشاركات في تاريخ منتخب بلاده برصيد 114 مباراةً دوليةً.

وأحرز أهداف المنتخب الكونغولي يوان ويسا، رأس الحربة، وصامويل موتوسامي وإيدو كاييمبي، ثنائي الوسط، في الدقائق «4» و«35» و«58»، فيما سجل لسيراليون صامويل بيكوي، لاعب الوسط، هدفًا شرفيًّا «83».

وحقق الكونغوليون انتصارهم الثالث على التوالي، وواصلوا اعتلاء صدارة المجموعة برصيد تسع نقاطٍ، دون أي إهدارٍ، فيما استمر المنتخب السيراليوني بلا رصيدٍ متذيلًا الترتيب.

وتجمع مباراةٌ أخرى ضمن المجموعة، اليوم، بين زيمبابوي وغينيا الاستوائية المتساويتين برصيد ثلاث نقاطٍ لكلٍّ منهما.