ماهر: أدعو المصريين إلى مساندتنا أمام مالاوي

دعا المصري علي ماهر، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، مشجعي «الفراعنة» إلى الحضور أمام مالاوي، الجمعة، في ملعب القاهرة الدولي، مؤكِّدًا دراسته المنافس جيدًا، وتعويله على خبرات لاعبيه.

وعُيِّن ماهر، السبت، بعد إقالة مواطنه حسام حسن، والإثنين، بدأ الاستعداد لملاقاة المنافس ذاته مرتين خلال أقل من أسبوعٍ، الأولى في القاهرة ضمن ثالث جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، والثانية في ليلونجوي، عاصمة مالاوي، الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة.

وفي مؤتمرٍ صحافي، الخميس، عن اللقاء الأول، صرَّح المدرب الجديد: «أتمنَّى وجود جماهيرنا، لأن تأثيرها إيجابي في اللاعبين».

وعدَّ ضيق الوقت بين تعيينه وانطلاقته مع «الفراعنة» تحديًا بالنسبة له، مستدركًا: «لكنْ نحاول الوصول إلى أقصى جاهزيةٍ، وتركيزنا ينصبُّ على تحقيق الفوز».

وأشار ماهر إلى قوة المنافس، وأوضح: «درسناه جيدًا، ونمتلك لاعبين بخبراتٍ كبيرةٍ، وقادرون على التعامل معه».

وبرَّر وجود اللاعب محمد عبد المنعم في التجمُّع الحالي للمنتخب على الرغم من إصابته مع فريقه نيس الفرنسي بالسعي إلى تعريف المدافع بطريقة اللعب، ليكون مستعدًّا للمشاركة عندما يتعافى من الإصابة.

وخلال المؤتمر ذاته، ذكر كريم حافظ، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، أن اللاعبين حفظوا طريقة المدرب الجديد على الرغم من قِصَر فترة التدرُّب تحت قيادته، مشدِّدًا على أهمية مباراة مالاوي في مشوار التصفيات.

ويتصدَّر «الفراعنة» ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاطٍ، متفوِّقًا فقط بفارق الأهداف على أنجولا، فيما يحتل مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاطٍ، ويتذيَّل منتخب جنوب السودان الترتيب دون أي نقطةٍ.

وتأهل المنتخب المصري، تحت قيادة حسن المُلقَّب بـ «العميد»، إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكان قريبًا من العبور إلى ربع النهائي، لكنَّه خسِر من الأرجنتين 2ـ3 بعدما كان متقدمًا بهدفين.

وأقاله الاتحاد المصري للعبة من منصبه بعد أسابيعَ شهِدت أزماتٍ حوله داخل الملعب وخارجه. وبرَّر قراره بالحديث عن وقوع تداعياتٍ سلبيةٍ لـ «كافة الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية» على الصورة الإيجابية للمنتخب واستقراره.