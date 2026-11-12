غينيا تفوز.. ونجم ضمك يصنع ويغادر مصابا

قدَّم الغيني مورلاي سيلا، لاعب وسط فريق ضمك الأول لكرة القدم «درجة أولى»، تمريرةً حاسمةً، أسهمت في انتصار منتخب بلاده على ضيفه الإريتري 2ـ1، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من رابع مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وجاء هدفا غينيا عن طريق محمد سوماه، قلب الدفاع، والمهاجم البديل ياكوبا باري في الدقيقتين «13» و«53».

وصنع لاعب وسط ضمك الهدف الثاني عبر تمريرةٍ بـ «وجه القدم»، مكَّنت زميله باري من الانفراد بالمرمى قبل إسكانِ الكرةِ الشباك.

وبعد التمريرة بخمس دقائق، غادر سيلا الملعب مصابًا، ودخل مكانه أمادو دياوارا، لاعب الوسط.

وعقب خروجه، سجلت إريتريا هدفها الوحيد عن طريق الجناح البديل ميل لوندجرين في الدقيقة 82.

وحقق المنتخب الغيني انتصاره الثاني مقابل هزيمةٍ واحدةٍ، ورفع رصيده إلى ست نقاطٍ معادلًا جنوب إفريقيا، التي لا تزال في انتظار اللعب أمام كينيا، صاحبة النقطة الواحدة بالتساوي مع إريتريا.