صورة العصيمي تخطف المركز الثاني

فاز المصوِّر نواف العصيمي بالمركز الثاني في الجائزة الكبرى، الدورة 15 من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، المحور الرئيس بعنوان، محققًا إنجازًا عالميًّا في مجال التصوير الفوتوجرافي.

وتُوثِّق صورة العصيمي مشهدًا لقطيعٍ من الأفيال، يصطفُّ بأعمارٍ مختلفةٍ، فيما بلغت قيمة الجائزة 30 ألف دولارٍ.

وأُعلِنَت نتائج الجائزة في حفلٍ ختامي، احتضنه متحف المستقبل في مدينة دبي، وسطَ حضور الشيخ محمد بن راشد، فيما بلغ مجموع قيمة الجوائز مليون دولارٍ.

يذكر أن العصيمي يعدُّ أول مصورٍ سعودي يفوز بجائزة العام 2026، وأول سعودي يحقق الفوز بالمشاركة في المحور الرئيس في تاريخ الجائزة.

واحتفلت جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية بوصول عدد الصور المشاركة خلال 15 عامًا على تأسيسها إلى أكثر من مليون صورةٍ من أكثر من نصف مليون مصوِّرٍ من 209 دول.