ديميرال يعود قائدا.. وتركيا تخسر مع مدربها الجديد

خسر المنتخب التركي الأول لكرة القدم أمام ضيفه البلجيكي بنتيجة 1ـ2، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من أولى مجموعات المستوى A من دوري الأمم الأوروبية، على ملعب جورسل أكسل في مدينة إزمير.

وسجّلت المباراة الظهور الأول للمدرب التركي سيرجن يالتشين، الذي تولى قيادة منتخب بلاده خلفًا للإيطالي فينتشنزو مونتيلا.

وافتتحت تركيا النتيجة عن طريق أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 20، قبل أن يقلب المنتخب البلجيكي النتيجة خلال ثلاث دقائق، بهدفين لكيفن دي بروين، لاعب الوسط، وشارل دي كيتيلاري، رأس الحربة، في الدقيقتين 27، و30.

وشهد اللقاء عودة التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، بعد غياب دام نحو شهر بسبب إصابة تعرض لها مع الفريق الجدّاوي، وارتدى شارة القيادة وشارك أساسيًا حتى صافرة النهاية.

وواصل الأتراك السقوط متلقين الخسارة الخامسة على التوالي وظلوا في المركز الأخير دون نقاط.

في المقابل ارتفع رصيد بلجيكا إلى 9 نقاط، وتقدّمت إلى المركز الثاني مؤقتًا، قبل المواجهة التي تجمع بين فرنسا «10 نقاط» وإيطاليا «7 نقاط» على أرض الأخيرة ضمن الجولة نفسها.