بـ 11.25 مليون.. ميسي ينعش مدرجات الدوري الأمريكي

شهد الدوري الأمريكي لكرة القدم ارتفاعًا طفيفًا في معدلات الحضور الجماهيري بنسبة 0.03% على الرغم من الزخم الكبير الذي شهدته مدرَّجات ملاعب مونديال 2026.

وسجَّلت المباريات متوسط حضورٍ، بلغ 22.063 لكل مباراةٍ، بإجمالي 11.25 مليون مشجعٍ، ما يجعل 2026 ثاني أفضل عامٍ من حيث الحضور في تاريخ البطولة بعد 2024، علمًا أنه العام الثالث تواليًا الذي يصل فيه العدد إلى 11 مليونًا، حسبَ مجلة «سبورتس بيزنس جورنال» الأمريكية.

وعزت المجلة هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسٍ إلى ثلاث مبارياتٍ خاضها فريق إنتر ميامي، الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خارج ملعبه، إذ استقطبت كل واحدةٍ منها أكثر من 70 ألفًا، إضافةً إلى افتتاح ملعب النادي الجديد ذي السعة الأكبر.

وسجل إنتر ميامي أعلى زيادةٍ سنويةٍ في الحضور الجماهيري على أرضه بين جميع فرق الدوري بنسبة 27.7% بعد افتتاح ملعب «نو في ميامي»، أبريل الماضي، الذي يتسع لـ 26.700 مشجعٍ، أي بزيادة 25% عن سعة ملعبه السابق «بفورت لودرديل». كذلك، شارك إنتر ميامي في جميع مباريات الدوري الخمس التي شهدت أعلى نسبة حضورٍ جماهيري عام 2026.

واحتل فانكوفر وايتكابس المركز الثاني بزيادةٍ سنويةٍ 15.7% مع متوسط 25.228 مشجعًا على ملعب «بي سي بليس». ومنذ 2023، زاد الحضور بنسبة 50.7%، وهي الأكبر في الدوري خلال تلك الفترة.

وفي المركز الثالث، جاء شيكاغو فاير، مستغلًا انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة السابق، إلى صفوفه منتصف الموسم.

وشهد ملعب «سولجر فيلد» زيادةً بنسبة 10.1%، ليصل المتوسط إلى 25.818 مشجعًا في المباراة الواحدة. وإجمالًا ارتفع المتوسط للفريق بنسبة 42.1% منذ 2023.

من ناحيةٍ أخرى، تراجعت حصص ثلاثةٍ من أفضل أربعة فرقٍ في الدوري، يتقدَّمها سان دييجو إف سي على ملعب «سنابدراجون» بنسبة 17.8%، وهي الأسوأ في الدوري، لتصل إلى 23.075 مشجعًا في المباراة الواحدة.

وواصل فريقا أتلانتا يونايتد وشارلوت إف سي تراجع شعبيتهما بشكلٍ ملحوظٍ على الرغم من احتفاظهما بصدارة وثالث أكبر فرق الدوري من حيث الحضور الجماهيري على التوالي.

وبلغ متوسط حضور أتلانتا 38.247 مشجعًا في المباراة الواحدة، بينما غاب عن الأدوار الإقصائية بفارقٍ كبيرٍ، وانخفض حضوره بنسبة 19.5% منذ 2023.

أمَّا شارلوت، فسعى إلى إعادة جذب الجماهير بإلغاء شرط الحصول على ترخيصٍ شخصي للمقعد وسطَ انخفاضٍ في الحضور بنسبة 23.6% منذ 2023، ليصل إلى 27.775 مشجعًا في المباراة الواحدة.