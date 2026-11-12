«فيفا» يفشل في منع مقاضاة إنفانتينو

رفضت قاضية أمريكية الخميس محاولة من الشركات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في الولايات المتحدة للتدخل في مساعي الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» للحصول على أدلة تمهيدًا لرفع قضية جنائية في سويسرا ضد جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» بشأن خطته الملغاة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقالت جانيت فارجاس قاضية المحكمة الجزئية في حكمها: «الأطراف الأمريكية التابعة لفيفا ليس لها مصلحة مباشرة وجوهرية ومحمية قانونًا في موضوع هذا الطلب». وأضافت: «وعلى ضوء هذا التحديد، تمارس المحكمة سلطتها التقديرية برفض منح الإذن بالتدخل».

وكان «يويفا» طلب إذنًا للحصول على شهادات ووثائق من كيانات تابعة لـ«فيفا» في فلوريدا لاستخدامها في شكوى جنائية يعتزم تقديمها في سويسرا ضد إنفانتينو ومسؤولين آخرين في الاتحاد الدولي بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم البالغة قيمتها 20 مليار دولار، والمعروفة باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والتي تراجع عنها منذ ذلك الحين.

وفي طلب للتدخل قُدم في سبتمبر، التمس «فيفا» من المحكمة إرجاء البت في طلب «يويفا» أو السماح له بالاعتراض على الطلب.

ودفع الاتحاد الدولي بأن «يويفا» يسعى للحصول على أدلة من أجل «إجراءات جنائية سويسرية مزعومة لكنها غير موجودة»، وأنه يهدف إلى عرقلة مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز» منذ البداية.

وتراجع انفانتينو عن ذلك المقترح في 31 يوليو الماضي بعد اعتراض عدد من الاتحادات القارية.