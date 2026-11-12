الأرجنتين تمدد عقد سكالوني حتى 2030

مدّد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الخميس عقد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، حتى نهائيات كأس العالم 2030.

وجاء الإعلان عن تجديد العقد خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا بحضور سكالوني «48 عامًا».

وقال تابيا إن سكالوني الذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وإلى نهائي نسخة 2026، سيصبح المدرب الأرجنتيني الأكثر مشاركة في نهائيات المونديال عند انتهاء عقده.

بدوره، أكد سكالوني للصحافيين أنه يشعر بالحماسة نفسها التي رافقته «في اليوم الأول من توليه المهمة».

وقال: «مشروع جديد يبدأ الآن، وذلك بعد شهر من إعلان ليونيل ميسي، النجم الأبرز في المنتخب على مدى 20 عامًا، اعتزاله اللعب الدولي».

وكان سكالوني أثار الشكوك بشأن مستقبله مع المنتخب عقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا 0-1 في نهائي كأس العالم في 19 يوليو في نيوجيرسي، وشهد أجواءً مشحونة وتوترًا كبيرًا.

ويتولى سكالوني تدريب المنتخب منذ 8 أعوام وتحديدًا منذ سبتمبر 2018، إثر المشوار المخيب للآمال في مونديال روسيا، حيث ودّعت الأرجنتين البطولة من دور الـ16.

وتولى سكالوني واحدة من أبرز المهام في عالم كرة القدم من دون أي خبرة سابقة في مجال التدريب، لكنه نجح في بناء منتخب يُعدّه كثيرون الأفضل في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وإلى جانب لقب كأس العالم 2022، قاد الأرجنتين إلى التتويج بلقبين في بطولة كوبا أميركا عامَي 2021 و2024.

وتتمثل مهمته المقبلة في قيادة المنتخب نحو مرحلة جديدة، في ظل غياب نجمه الأبرز ميسي «39 عامًا» والذي شكّل ركيزته الأساسية لأعوام طويلة.

وكان سكالوني قال عقب الخسارة أمام إسبانيا في النهائي: «ما يجب أن يبقى هو روح المنتخب، وهذا الشعور بالوحدة بين اللاعبين والشعب».