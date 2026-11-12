«الرماية» يشجع طلاب جامعة الملك سعود

نظَّم الاتحاد السعودي للرماية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الرياضية بعمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود، 11 و12 نوفمبر الجاري، فعاليةً للرماية بمشاركة عددٍ من طلاب وطالبات الجامعة.

وأتاحت الفعالية للمشاركين فرصةَ خوض تجربة الرماية عن قرب، وممارسة اللعبة في أجواءٍ تفاعليةٍ، بإشراف مدربين مختصين من الاتحاد السعودي.

وتأتي الفعالية امتدادًا لاتفاقية التعاون بين الاتحاد السعودي للرماية والاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، بما يسهم في نشر ثقافة الرماية، وتشجيع الطلاب والطالبات على ممارستها.