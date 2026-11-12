الاتفاق يعود.. وديمبيلي يبدأ التأهيل

عاد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى التدريبات مساء الخميس في الدمام، بعد إجازة دامت 10 أيام استغلالًا لفترة التوقف الجارية.

ومع استئناف الفريق تحضيراته، بدأ مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي تنفيذ برنامج تأهيل لياقي مكثف، لتخطي تبِعات إصابته الأخيرة في الفخذ، وسط متابعة مكثفة لحالته من الجهاز الفني، حسبما أوردت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

واطّلع االمدرب الأسترالي آرثر باباس على الوضع البدني للمهاجم، الذي أصيب قبل فترة التوقف الجارية ويواصل برنامجه خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للعودة تدريجيًا إلى العمل الجماعي.

وجمع «النواخذة» 19 نقطة، من الجولات الـ 12 الماضية، احتلّوا بها المركز السابع في دوري روشن السعودي.

وعند عودة المنافسات، يستهل الفريق مبارياته بمواجهة ضيفه الهلال، متصدر الدوري، في 28 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 13.