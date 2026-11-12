الهلال وإنزاجي.. تعليق حسم التجديد

اتَّفقت إدارة شركة نادي الهلال وسيموني إنزاجي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على تأجيل حسم ملف تجديد عقد الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري، رغبةً من الطرفين في التركيز على المباريات المقبلة، والمنافسة على البطولات، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن التوجُّه جاء برغبة مشتركة بين الإدارة والمدرب. وسيُفتَح ملف استمرار إنزاجي وتجديد عقده من عدمه بعد نهاية الموسم الجاري حيث ستُناقَش الخطوة المقبلة، ويُحسَم مستقبل العلاقة بين الطرفين.

وكان الهلال تعاقد مع سيموني لمدة موسمين، يونيو 2025، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري 2026ـ2027، وحقق معه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، وهو لقبه الوحيد مع الفريق حتى الآن.

يُذكَر أن الإيطالي قاد الأزرق العاصمي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها أمريكا صيف 2025.