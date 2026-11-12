أمام النصر.. بوسيتش يقود الأهلي

يتَّجه الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى قيادة فريقه أمام النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ما لم تطرأ مستجدات على ملف الجهاز الفني، وفقًا لمصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي تعمل على التوصُّل إلى صيغةٍ مناسبةٍ لإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب في أقرب وقتٍ ممكنٍ، مشيرةً إلى أن قيادته الفريق أمام النصر ستتحدَّد وفقًا لمدى تقدم الإجراءات الإدارية المتعلِّقة بهذا الملف.

وذكرت أن استمرار بوسيتش حتى مواجهة الأصفر العاصمي يُعدُّ الاحتمال الأقرب في الوقت الراهن في ظل عدم حسم إجراءات رحيله إلى الآن.

وفيما يتعلَّق بمنصب المدير الرياضي، أكدت المصادر، أنه لا يزال شاغرًا دون وجود مستجداتٍ بشأن هوية الشخص الذي سيتولى المهمة.