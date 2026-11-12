جولة سوشل ميديا

الأيام الماضية لم أتجول في السوشيال ميديا كثيرًا كالعادة، ربما لم يتجاوز تصفحي نصف ساعة في اليوم؛ لأني كنت مشغولًا، اكتشفت أن الذين يتصفحون السوشيال ميديا لساعات لديهم الكثير من أوقات الفراغ. اليوم اخترت لكم بعض ما شاهدته وأعجبني في جولاتي الأخيرة في السوشيال ميديا.

* أحب البطل الذي ينصف الأبطال، ويعطيهم حقهم، بل قد يعطيهم أكثر من حقهم من باب شدة احترامه وتقديره لهم، حتى لو كانوا منافسيه أو خصومه. شاهدت لقاءً مع مايك تايسون أجراه بيرس مورغان، الذي سأل مايك: هل تعتقد أنك الملاكم الأفضل في التاريخ؟ فأجابه مايك: دعني أقول بأني أكثر المقاتلين مجدًا في التاريخ.

مورغان: وهل هذا يعني أنك الأفضل؟

مايك: لا.. محمد علي هو الأفضل.

مورغان: ولماذا محمد علي هو الأفضل؟

مايك: لأنه كذلك.. محمد علي كان يعرف كيف يتعامل مع الوحوش، يعرف كيف يروضهم.

مورغان: لو واجه محمد علي في قمة مستواه تايسون في قمة مستواه، فمن سيفوز؟

مايك: كان سيكون نزالًا قويًا، لكني أعتقد أن محمد علي هو الأفضل.

كان بإمكان تايسون أن يقول بأنه هو من سيفوز، وسيصدقه نصف الجمهور على الأقل، لكن مايك أظهر للعالم أن قوة شخصيته لا تقل عن قوته على الحلبة.

* أحب أفلام هاني رمزي، ليس كلها، فبعضها فشل، أحب أفلام أبو العربي، وغبي منه فيه، وعايز حقي، وكان بالإمكان لهاني أن يستمر في تقديم أعمال كوميدية ناجحة لو أنه استمر ولم يتوقف هذا التوقف الطويل. بالأمس شاهدت له لقاءً تلفزيونيًا جديدًا قال فيه وبكل صراحة إن عالم التمثيل سيتغير قريبًا وإلى الأبد «بعد سنوات لن يبقى تمثيل، نحن لن نمثل، الـ AI هو من سيمثل، في أمريكا صُنعت 3 أفلام روائية وكبيرة جدًا من غير ممثلين، جميعهم AI، هذا هو القادم، والتمثيل مهنة ستنقرض، والمذيع سينقرض، وكل المسلسلات والأفلام والمرئيات ستنقرض. اليوم أشاهد أفلامًا ولقطات صنعها الـ AI في منتهى الجمال، فيها مشاعر وأداء رائع. أما الخطر فهو عندما تبيع حقوق وجهك وصوتك كممثل، ثم تقوم الشركة التي اشترت حقوقك بصناعة فيلم مشين لك، ولا تملك حق الاعتراض».