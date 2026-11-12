من فاعلية الفرد إلى نجاح المؤسسة الرياضية

الرياضة بوصفها علمًا لا تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى من ناحية ارتباطها بالنظريات العلمية، التي تسهم في تطورها وتجويد عملها.



ومن أجل ضمان مواكبة الرياضة السعودية، من الناحية الإدارية، المجالات الأخرى التي تميَّزت بنجاحاتها، يجب أن نؤمن بأهمية القيادة الرياضية في المنظمات على مختلف الأصعدة، من وزارة الرياضة إلى الأندية الرياضية.



سأخصِّص هذه الزاوية كل يوم جمعة لتسليط الضوء على علم الإدارة الرياضية وقيادة المنظمات الرياضية.



واليوم سأتحدَّث عن كتاب: «العادات السبع للناس الأكثر فعالية» لستيفن كوفي.



يركز الكتاب على سبع عاداتٍ، تساعد الإنسان في بناء شخصيةٍ فاعلةٍ، وتحقيق النجاح، تبدأ بالمبادرة، وتحمُّل المسؤولية، ثم تحديد الهدف قبل العمل، وترتيب الأولويات، وصولًا إلى التفكير بمنطق المكسب المشترك، والاستماع لفهم الآخرين قبل محاولة إقناعهم، وتعزيز التعاون، وأخيرًا التطوير المستمر للقدرات.



وتكمن أهمية هذه الأفكار في أنها لا تتعلَّق بالنجاح الشخصي فقط، بل ويمكن أيضًا أن تكون أساسًا لبناء مؤسساتٍ ناجحةٍ.



وفي الإدارة الرياضية، يحتاج رئيس النادي إلى المبادرة بدلًا من انتظار المشكلات، وإلى رؤيةٍ واضحةٍ، تحدِّد أهداف النادي قبل اتخاذ القرارات. كذلك يحتاج إلى ترتيب الأولويات، فلا تنحصر الإدارة في التعاقدات والنتائج، بل وتشمل أيضًا الاستثمار في المواهب، وتطوير البنية التنظيمية، وتعزيز العلاقة مع الجماهير.



ومن أهم ما يقدمه الكتاب، أن النجاح الحقيقي لا يتحقق بالعمل الفردي، بل بالقدرة على التعاون، وبناء فرقٍ تتكامل فيها الخبرات، فالمدرب والإداري واللاعب والطواقم المساندة جميعهم شركاء في صناعة الإنجاز.



لا يبقى إلا أن أقول:



الأندية الرياضية لا تحتاج إلى نجومٍ داخل الملعب فقط، بل وتحتاج أيضًا إلى قادةٍ يمتلكون عاداتٍ إداريةً فاعلةً، ويعرفون كيف يحوِّلون الرؤية إلى أهدافٍ، والأهداف إلى عملٍ، والعمل إلى إنجازٍ مستدامٍ، فالنجاح ليس صدفةً، وإنما مجموعةُ عاداتٍ، وممارساتٌ تتكرَّر حتى تصبح ثقافةً داخل المؤسسة.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.