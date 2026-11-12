الأخضر بعد التأجيل.. الخطة قبل المدرب

أعاد تأجيل كأس آسيا 2027 طرح سؤال يتجاوز موعد البطولة، ماذا يجب أن يتغير في إعداد المنتخب السعودي، ومن يقود المرحلة المقبلة؟ فالوقت الإضافي لا يحقق التطور وحده، ما لم تصاحبه مراجعة للأهداف الفنية ومعايير قياسها.

ألغى الاتحاد السعودي معسكر الخبر ومباراتيه أمام قطر والأردن، بينما استمر معسكر الدوحة ووديتا كوريا الجنوبية وأوزبكستان. وبين الإلغاء والاستمرار، يبرز سؤال ما الهدف الفني من كل تجمع بعدما تغير موعد البطولة؟ وهل تُبنى المعسكرات لتطوير الفريق أم لمجرد ملء الروزنامة؟

وتزداد أهمية المراجعة مع امتداد عقد جورجيوس دونيس حتى يوليو 2027، قبل الموعد الجديد المقترح لكأس آسيا. ولذلك لا ينبغي اختزال القضية في التجديد أو التغيير، وإنما في تحديد ما يجب أن ينجزه المدرب خلال الفترة المتبقية، وكيف سيُقاس تطور المنتخب؟.

وأثارت قائمة المعسكر الأخيرة نقاشًا حول معايير الاختيار، مع حضور أسماء جديدة وغياب أخرى أكثر شهرة. وإذا كان الأداء ودقائق المشاركة والجاهزية هي أساس المفاضلة، فالسؤال الأهم: هل تمثل هذه الاختيارات تحولًا مستدامًا في سياسة المنتخب، أم استجابة لمستويات اللاعبين الحالية؟ فالسياسة الفنية لا تتحدد بقائمة واحدة، بل بثبات المعايير، ومتابعة اللاعبين في المسابقات المحلية، وربط الاختيار باحتياجات أسلوب اللعب، والتأكد من أن اللاعب المناسب يجد فرصته بعيدًا عن مكانة ناديه أو شهرته.

فنيًا، تمنح الفترة الإضافية فرصة لاختبار حلول مختلفة، وتوسيع قاعدة اللاعبين، وتحسين التنظيم الدفاعي والهجومي، وبناء انسجام قادر على الصمود أمام المنافسين الأقوياء. ويجب أن يملك كل معسكر هدفًا محددًا ومؤشرات واضحة، لا أن يصبح تقييمه محصورًا في نتيجة مباراة ودية.

ومن مسؤولية الاتحاد السعودي الآن توضيح الاتجاه الذي يريد أن يسير فيه المنتخب: ما أسلوب اللعب المستهدف؟ وما معايير اختيار اللاعبين وتقييم المدرب؟ وعلى أساس الإجابات يتخذ قرار استمرار دونيس أو اختيار من يقود المرحلة التالية، بما يحفظ استقرار العمل الفني دون ربط المشروع باسم واحد.

التأجيل فرصة للمراجعة لا ضمانة للتقدم. والسؤال: هل سيقود البرنامج الفني قرارات المرحلة المقبلة، أم ستظل القرارات تتغير مع كل قائمة ونتيجة؟