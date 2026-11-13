« الرامس» يجمع 35 فنانا في القطيف

انطلقت فعاليات معرض الفن في مشروع الرامس بمحافظة القطيف، الخميس، بمشاركة 35 فنانة وفنانًا، ويستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، في فعالية تحتفي بالفنون البصرية وتسلط الضوء على تنوع التجارب والإبداعات الفنية.

ويشهد المعرض الذي ينظم بوسط العوامية، مجموعة متنوعة من الأعمال التي تشمل الرسم والتشكيل والخط العربي والنحت والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي والخزف، إلى جانب أجنحة مخصصة لعرض الإنتاج الفني وورش عمل تفاعلية تتيح للزوار فرصة التعرف على أساليب الفنانين وتجاربهم الإبداعية.

وطبقًا لبيان صحافي يأتي تنظيم المعرض بهدف دعم المواهب الفنية المحلية، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين لعرض أعمالهم والتواصل مع الجمهور، فضلًا عن تعزيز حضور الفنون البصرية والإسهام في إثراء المشهد الثقافي بمحافظة القطيف والمنطقة الشرقية.

ويُعد المعرض مساحة تجمع الفنانين والمهتمين بالإبداع، وفرصة لاكتشاف المواهب والاطلاع على مدارس فنية متعددة، في أجواء تعكس الحراك الثقافي والفني الذي تشهده القطيف.