«نحْييه ونحَييه».. مهارات السيرك تستوقف زوّار الرياض

استوقفت مهارات مؤدي السيرك الجوال زوار مجمع يو ووك في الرياض، خلال أول أيام حملة «نحْييه ونحَييه»، الخميس، والتي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، وسط حضور عائلي تابع الفقرات المقدمة في الممرات والساحات.

وبأزياء حمراء وقبعات سوداء، قدّم المؤدون مهارات رمي الأدوات والتقاطها بتتابع، فيما تابع الأطفال حركتها في الهواء، ووثّق عدد من الحضور المشاهد بهواتفهم. وأتاح تقديم الفقرات بالقرب من الجمهور مشاهدة تفاصيل الأداء وحركة الأدوات بين أيدي المؤدين.

وتنوّعت عروض الليلة بين السيرك الجوال والفنون الأدائية التقليدية؛ إذ تحلّق الزوار حول فرقة حمل أفرادها الدفوف، وقدّمت عرضها على البسط المفروشة في الساحة.

وجمعت الأمسية الأداء الحركي والحكاية المسرحية والفنون التقليدية في مواقع مختلفة داخل المجمع، لتصبح مشاهدة العروض جزءًا من جولة الزوار المسائية.

وتستمر محطة الرياض حتى 14 نوفمبر الجاري، مع استقبال الزوار من الخامسة والنصف مساءً، وبدء العروض عند السادسة مساءً، حتى الحادية عشرة مساءً.