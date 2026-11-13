بـ 126.. كين الأكثر مشاركة مع «الأسود الثلاثة»

أصبح هاري كين أكثر لاعبي المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم خوضًا للمباريات الدولية بعد لعبه، الخميس، مباراته الـ 126 أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتجاوز كين «33 عامًا»، الذي خاض أول مباراةٍ دوليةٍ له منذ فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعبٍ في العالم، الرقم الذي كان يتقاسمه مع بيتر شيلتون، حارس المرمى السابق.

ورُفعت لافتةٌ ضخمةٌ قبل انطلاق المباراة، حملت صورة هاري، وعبارة «الأفضل في إنجلترا». كذلك، عرض اللاعب كرته الذهبية قبل صافرة البداية.

وشارك شيلتون في مراسم جرت قبل المباراة لتكريم قائد منتخب «الأسود الثلاثة»، إلى جانب الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا وراعي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، لقناة «أي تي في»: «لا يوجد سرٌّ. إنها الشخصية، والموهبة، والعمل الجاد، والتفاني، والتركيز. حزمةٌ متكاملةٌ».

وأضاف: «هو عادةً ليس صاحب الصوت الأعلى في غرفة الملابس، لكنه لا يزال قائدنا، ولا يزال يحمل شارة القيادة».

وتُوِّج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الشهر الماضي، بلقب أفضل لاعب كرة قدمٍ في العالم، متفوِّقًا على الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال، وأصبح أول إنجليزي يحقق هذا الإنجاز منذ 25 عامًا.

وكان اللاعب السابق لتوتنام خاض مباراته الدولية الأولى في 2015، وسجل رقمًا قياسيًّا يبلغ 91 هدفًا مع منتخب إنجلترا، بينها ستةٌ في أول أربع مبارياتٍ من مشواره ضمن دوري الأمم الأوروبية الموسم الجاري.

وسيضمن رجال توخيل التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية إذا تجنبوا الخسارة أمام كرواتيا، التي كانوا تغلبوا عليها 7ـ0 الشهر الماضي.

ويحتل المنتخب المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف إسبانيا، بطلة العالم، والضامنة لتأهلها منذ الجولة الرابعة عندما واصلت العلامة الكاملة.

وتلعب إسبانيا مع تشيكيا في براغ، وتستقبل منتخب «الأسود الثلاثة» في الجولة السادسة الأخيرة، الأحد المقبل.