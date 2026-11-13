رباعية سنغالية في السودان.. ولوبي يظهر بعد عامين

تغلَّب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم على ضيفه السوداني بنتيجة 4ـ1، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من عاشر مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، في مباراةٍ شهدت مشاركة ثلاثةٍ من نجوم دوري روشن السعودي.

وسجل أهداف السنغال المهاجمان نيكولاس جاكسون، وبولاي ديا، والجناحان إبراهيم مباي، وباتي مبوب، على الترتيب، في الدقائق 31 و61 و64 و86.

أمَّا هدف السودان الوحيد، فأحرزه محمد أبو عاقلة، لاعب الوسط، في الدقيقة 45، وأدرك به تعادلًا مؤقتًا لمنتخب بلاده «1ـ1» قبل تسجيل السنغاليين ثلاثيةً إضافيةً خلال الشوط الثاني.

وشارك السنغالي ديون لوبي، لاعب وسط الاتحاد، وزميله خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، أساسيين في المباراة، بينما دخل مواطنهما كلايتون دياندي، جناح الدرعية، بديلًا في الدقيقة 75.

في المقابل، جلس الثنائي السنغالي الآخر مالانج سار، مدافع نيوم، وموري دياو، حارس مرمى الشباب، احتياطيين طوال المباراة.

وخاض لوبي، نجم الاتحاد، مباراته الخامسة بقميص السنغال، والأولى منذ مارس 2024، وخرج مستبدلًا في الدقيقة 75، فيما لعب كوليبالي اللقاء كاملًا.

وارتفع رصيد السنغال إلى سبع نقاطٍ، وتصدَّرت ترتيب المجموعة بفارق ثلاث نقاطٍ أمام موزمبيق، التي تواجه إثيوبيا، المتذيِّلة دون نقاطٍ، الجمعة، فيما تجمَّد رصيد السودان عند ثلاث نقاط.