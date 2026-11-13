يتقدمهم ماجد.. 9 سعوديين هزّوا الشباك الكورية

تَحمِل الأهداف السعودية في مرمى منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم بصمات تسعة لاعبين، في مقدمتهم الأسطورة الكروية ماجد عبد الله، أول وأكثر مَن سجَّل أهدافًا لـ «الأخضر» أمام «الشمشون».

وأحرز المنتخب 13 هدفًا في مرمى الكوريين، في المقابل استقبلت شباكه 16 هدفًا.

والعددان مرشَّحان للزيادة عندما يتواجه الطرفان، مساء الجمعة، في لقاءٍ تجريبي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، عاصمة قطر.

والمباراةُ، التي تنطلق في الـ 05:30 مساءً، هي الـ 19 بين المنتخبين على كافة الأصعدة. ولقاؤهما للمرة الأولى يعود إلى شهر يناير من عام 1980، وانتهى بفوز كوريا الجنوبية 3ـ1 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض. وكسِب الطرف ذاته اللقاء السابق، الذي أهَّله على حساب «الأخضر» بركلات الترجيح إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023.

وأحرز ماجد عبد الله ثلاثةً من الأهداف السعودية الـ 13، وكتب كلٌّ من طلال المشعل، وياسر القحطاني اسمه على هدفين. وسجَّل فهد المصيبيح هدفًا، وهو ذاته ما كرَّره أحمد جميل، وفؤاد أنور، وسعود كريري، ومحمد العنبر، وعبد الله رديف. واعتزل كل هؤلاء اللاعبين، ما عدا رديف، الذي أحرز هدفه في ثُمن نهائي كأس آسيا الأخيرة، ولن يشارك، الجمعة، لغيابِه حاليًّا عن اختيارات المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس.

وتوزَّعت الأهداف الـ 13 بين المباريات التنافسية والتجريبية، بواقع تسعةٍ في منافساتٍ مختلفةٍ، وأربعةٍ في التجريبيات.

وتاريخيًّا، تتَّسم المواجهات بين المنتخبين بالنديَّة. وكسِب «الأخضر» نظيره الكوري أربع مراتٍ، وخسِر خمسًا، وتعادلا في تسعٍ.

والفوز السعودي الأهم جاء بركلات الترجيح بعد تعادلٍ سلبي في مباراة نهائي كأس آسيا 1988، التي استضافتها قطر.