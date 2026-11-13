البطولة الختامية.. ميرا إلى نصف النهائي

حجزت الروسية ميرا أندريفا، المصنَّفة الثالثة عالميًّا، بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بفوزها الساحق على البيلاروسية أرينا سبالينكا ​6ـ4 و6ـ0، فيما تمسَّكت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بآمالها في التأهل بعد أن قلبت تأخرها إلى فوزٍ على التشيكية كارولينا موخوفا.

وحقَّقت ميرا، البالغة 19 عامًا وحاملة لقب «فرنسا المفتوحة»، انتصارها الثاني تواليًا في المجموعة الثانية، لتضمن صدارتها، والتأهل إلى نصف النهائي.

وبدت أرينا، ⁠المصنَّفة الثانية عالميًّا ووصيفة بطلة «أمريكا المفتوحة»، في طريقها لفرض سيطرتها على المباراة بعد أن كسرت إرسال منافستها في الشوط الرابع من المجموعة الأولى، لتتقدم 3ـ1، لكنَّ ميرا استعادت توازنها سريعًا، وفازت بثلاثة أشواطٍ متتالية، لتدرك التعادل 4ـ4، ثم تنتزع كسرَ إرسالٍ جديدًا، وتحسم المجموعة الأولى لصالحها.

واستمرَّت اللاعبة الروسية في فرض إيقاعها خلال المجموعة الثانية مستغلةً أخطاء أرينا، ⁠لتكسر إرسالها مبكرًا، وتتقدَّم 3ـ0، ثم تواصل ‌هيمنتها دون أن تتيح لمنافستها الفوز ‌بأي شوطٍ.

وحسمت ميرا المباراة في 62 ​دقيقةً فقط في ظهورها الأول بالبطولة ‌الختامية بعد أن حققت 16 نقطةَ فوزٍ، وارتكبت ستةَ أخطاءٍ سهلةً ‌فقط.