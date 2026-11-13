الأخضر يختتم أولمبياد داكار بذهبية السباحة

أنهى فريق السعودية، الخميس، مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، في داكار العاصمة السنغالية، بمشاركة 14 لاعبًا ولاعبة في تسع رياضات، محققًا ميدالية ذهبية في منافسات السباحة، وذلك قبل حفل ختام الدورة المقرر الجمعة.

وجاءت الميدالية الذهبية السعودية عن طريق السباح رامي الرحموني، الذي توّج بذهبية سباق 400م حرة، بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 3:47.86 دقيقة.

وتُعد هذه الميدالية الأولى من نوعها للسباحة السعودية في تاريخ مشاركات السعودية بدورات الألعاب الأولمبية بشكل عام، والثانية لفريق السعودية على مستوى الميداليات الذهبية في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية للشباب، بعد ذهبية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «بوينس آيرس 2018».

واختتم المنتخب السعودي للتايكوندو للفرق المختلطة منافسات فريق السعودية في الدورة، عقب خسارته أمام نظيره المكسيكي بنتيجة شوطين دون مقابل، في نزال الميدالية البرونزية، بعد أن خسر مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب الأردني بالنتيجة ذاتها.

ومثّل المنتخب السعودي في منافسات الفرق المختلطة كل من فواز المسعري، ومحمد المحمد صالح، وريم الشمري، وغرام كعبي.