ممتاز اليد.. قمة القادسية ومضر تتصدر الجولة التاسعة

تُستأنف منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد، الجمعة، بأربع مواجهاتٍ ضمن الجولة التاسعة من الدور التمهيدي.

وتُفتَتح اللقاءات، عند الـ 03:30 عصرًا، بمباراةٍ تجمع الوحدة وضيفه المحيط على ملعب صالة نادي الوحدة في مكة المكرمة، فيما تُلعب عند الـ 04:00 ثلاث مواجهاتٍ، يتقدَّمها لقاء القادسية ومضر على ملعب صالة نادي القادسية في الخبر في قمة منافسات الجولة.

ويواجه الخليج فريق الفتح على ملعب صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف، ويستضيف الحزم فريق الخويلدية على ملعب صالته في الرس.

ويتصدَّر مضر جدول الترتيب العام برصيد 12 نقطةً، يليه الخليج والقادسية في المركزين الثاني والثالث بعشر نقاطٍ، ثم النور والهدى في الرابع والخامس بثماني نقاطٍ، فيما تحتل فرق الفتح والوحدة والمحيط المراكز من السادس إلى الثامن أربع نقاطٍ، بينما يأتي الخويلدية والحزم في التاسع والعاشر دون رصيدٍ.