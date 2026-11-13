الاتحاد.. هوساوي يدعم مناورات فيسينج

يشارك صهيب هوساوي، الجناح الصاعد، في تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم منذ استئنافها الإثنين، ويعتمد عليه المدرب الألماني ينز فيسينج في المناورات الفنية، بحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ودخل هوساوي «19 عامًا» إلى قوائم المباريات مرّة واحدة الموسم الجاري. وأجلسه فيسينج على مقاعد الاحتياط حتى صافرة النهاية أمام أبها، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وكان نادي الاتحاد قد وقّع مع الجناح، القادم من قطاع الفئات السنية، عقدًا يمتد حتى عام 2029.

وواصل الفريق الأول تدريباته، عصر الخميس على ملعبه في جدة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، التي تبدأ بمواجهة باختاكور الأوزبكي، الإثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنوّعت الحصة التدريبية بين الجانبين البدني والفني، واختُتِمَت بمناورة على نصف مساحة الملعب.