بصمة بارو لا تنقذ جامبيا أمام كوت ديفوار

وضع الجامبي موسى بارو، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم، بصمةً تهديفيةً، لم تكن كافيةً لتجنيب منتخب بلاده الخسارة أمام مضيفه الإيفواري بنتيجة 1ـ2، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من ثالث مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وشهدت المباراة مشاركة بارو وزميله عمر كولي، مدافع الفيحاء وقائد منتخب جامبيا، أساسيين طوال اللقاء دون استبدالٍ، فيما بقي الإيفواري عبدولاي كانتي، لاعب وسط الاتفاق، على مقاعد البدلاء خلال المواجهة.

وتقدَّم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق إيلي واهي، رأس الحربة، ومالك يالكوي، لاعب الوسط، في الدقيقتين 17 و24، قبل أن يُقلِّص بارو الفارق بهدفٍ في الدقيقة 38.

وواصل منتخب كوت ديفوار انتصاراته للجولة الثالثة على التوالي، محافظًا على صدارة المجموعة برصيد تسع نقاطٍ، فيما توقف رصيد جامبيا عند ست نقاطٍ، أمام غانا صاحبة النقاط الثلاث، بينما تتذيَّل الصومال الترتيب دون رصيد.