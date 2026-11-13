بـ 41 عاما وشهرين.. مودريتش الأكبر في دوري الأمم

بات النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الأكبر سنًّا بين لاعبي دوري الأمم الأوروبية 2026ـ2027 بعد اعتزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دوليًا.

ولعِب رونالدو أمام ويلز، في 24 سبتمبر الماضي، ضمن أولى جولات دوري الأمم، وهو في عمر 41 عامًا وسبعة أشهر و19 يومًا، ما جعله أكبر لاعبي النسخة الجارية، وثاني أكبر لاعبي البطولة منذ انطلاقها في 2018.

لكنَّه قرَّر الاعتزال الدولي، الخميس الماضي، مسدلًا الستار على مسيرةٍ طويلةٍ، دامت 23 عامًا، وشهِدت عديدًا من النجاحات والأرقام القياسية.

بذلك، سلَّم «الدون» الراية لمودريتش، قائد منتخب كرواتيا، الذي بات الأكبر سنًّا بين اللاعبين المستمرّين في النسخة الجارية، بعمر 41 عامًا وشهرين وثلاثة أيام.

وفي المجمل، يُعدُّ مودريتش، الذي دخل بديلًا الخميس ضد إنجلترا في الجولة الخامسة، ثالث أكبر لاعبي بطولة دوري الأمم الأوروبية منذ استحداثها خلال موسم 2018ـ2019.

ويُعدُّ الإسكتلندي كريج جوردون، حارس المرمى، اللاعب الأكبر، علمًا أنه اعتزل ممارسة الكرة بعد كأس العالم الأخيرة 2026.

ولعِب جوردون أمام بولندا، 18 نوفمبر 2024، ضمن دوري الأمم 2024ـ2025، وهو في عمر 41 عامًا وعشرة أشهر و18 يومًا، ما يمنحه الرقم القياسي، ويأتي رونالدو بعده.

وشهِدت النسخة الجارية مشاركة لاعبٍ آخرَ فوق الأربعين عامًا، هو النجم إدين دزيكو، مهاجم البوسنة والهرسك، الذي شارك أمام السويد، الشهر الماضي، عن عمر 40 عامًا و199 يومًا، واعتزل دوليًّا بعد المباراة.