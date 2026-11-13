النصر يعود بسيماكان وكومان

أتمَّ الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، ومواطنه محمد سيماكان، قلب الدفاع، برنامجهما التأهيلي في العيادة الطبية، الخميس، وترجّح لـ «الرياضية» مصادر خاصة مشاركتهما في التدريبات الجمعة.

وتأتي عودة الثنائي بالتزامن مع استئناف الفريق العاصمي نشاطه، بعد الإجازة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا للمرحلة المقبلة من المنافسات، وفي مقدمتها المواجهة المؤجلة أمام الأهلي، 20 نوفمبر الجاري، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وغاب كومان عن صفوف النصر منذ تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة نيفتشي فرغانة الأوزبكي، 12 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يعود الظهور الأخير لسيماكان بقميص «الأصفر» إلى مباراة الخلود، 29 أكتوبر الماضي، لحساب الجولة الـ 12 من «روشن».

وبحضور الفرنسيين، سيستهل الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب النصر، التحضيرات الميدانية لمواجهة الأهلي، التي يحتضنها ملعب «الإنماء» في جدة.