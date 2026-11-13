الكاميرون تتصدر بثنائية ناميبيا.. وبنين تعاقب إفريقيا الوسطى

تغلب المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم على ضيفه الناميبيي بهدفين دون رد الخميس، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وعلى ملعب «جابوما» بمدينة دوالا سيطر منتخب «الأسود غير المروضة» على مجريات المباراة في وقت مبكر، حيث افتتح الجناح سعيدو عليوم مبارك التسجيل في الدقيقة 16 عندما انحرفت تسديدته بشكل غريب في طريقها إلى الشباك.

ضاعف المهاجم بيل نسونجو تقدم الكاميرون في الدقيقة 29 بتسديدة، تاركًا ناميبيا أمام مهمة صعبة للغاية، حيث عانى لاعبوها من أجل صناعة أي فرص للتهديف أمام دفاع منظم.

وبهذه النتيجة رفعت الكاميرون رصيدها إلى سبع نقاط ووسعت الفارق في الصدارة إلى أربع أمام جزر القمر التي ستلعب مباراتها الثالثة الجمعة أمام الكونغو برازفيل.

وفي المجموعة السادسة عززت بنين آمالها في التأهل إلى النهائيات بفوزها على إفريقيا الوسطى 4-1 الخميس.

وفي مباراة استضافها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في مدينة أبيدجان الإيفوارية سجل المهاجم أييغون توسين هدفين لـ«الفهود» بينما وسع الفارق حسان إيموران ورودولفو ألوكو، ليحقق بنين فوزه الثاني في ثلاث مباريات تأهيلية.

منح إيموران بنين التقدم مبكرًا قبل أن يعادل لويس مافوتا النتيجة لإفريقيا الوسطى.

واستعاد ألوكو التقدم، ثم سجل توسين هدفين ليحسم النتيجة نهائيًا، مكملًا بذلك عرضًا هجوميًا رائعًا من جانب الفريق القادم من غرب إفريقيا.

ارتفع رصيد بنين إلى سبع نقاط لتتصدر المجموعة، بينما لا تزال إفريقيا الوسطى بدون أي نقطة.

ويلتقي المنتخبان مجددًا الإثنين حيث تسعى بنين إلى تعزيز موقعها واتخاذ خطوة مهمة أخرى نحو ضمان مكان في النهائيات القارية في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الخامسة تعادلت غينيا الاستوائية وزيمبابوي بدون أهداف.

دخل الفريقان ملعب «أحمدو أهيدجو» في مدينة ياوندي الكاميرونية المباراة متساويين في النقاط الثلاث بعد أول مباراتين لهما، مما جعل المباراة ذات أهمية خاصة من أجل الحفاظ على مسافة قريبة من الكونغو الديمقراطية التي تصدرت المجموعة بتسع نقاط بعد فوزها الخميس على سيراليون 3-1، ومع ذلك، لم يشهد الشوط الأول سوى لحظات قليلة حاسمة.

وبعكس الحصة الأولى كان الشوط الثني أكثر بذلًا من اللاعبين لتغيير مسار المباراة لكن استمر التعادل حتى مع إدخال البدلاء لتنتهي المباراة مثل ما بدأت، ليرفع المنتخبان رصيديهما إلى أربع نقاط، قبل مباراة الإياب بزيمبابوي في 16 نوفمبر الجاري.