44 مباراة بلا خسارة.. إسبانيا تعمق جراح التشيك

سجل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بطل العالم، فوزه الثاني عشر تواليًا بتغلبه الخميس على مضيفه التشيكي المنقوص عدديًا 2-0 لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة من منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويدين «لا روخا» بفوزه الخامس من خمس مباريات إلى هدفي أليكس بايينا جناح أتلتيكو مدريد «39» من ركلة جزاء، وزميله في الفريق البديل مارك بوبيل «90+6».

ورفع منتخب المدرب لويس دي لا فوينتي، الذي اختبر أفضل مدرب في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، رصيده إلى 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنجلترا الفائزة على كرواتيا الثالثة بثلاث نقاط، فيما تتذيّل تشيكيا المجموعة من دون رصيد.

كما رفعت إسبانيا سلسلتها من المباريات الرسمية دون هزيمة إلى 44 مباراة متتالية.

وجدّدت إسبانيا فوزها على التشيك بعدما كانت تغلبت عليها في لقاء الذهاب 3-1. ولم يتعرض فريق دي لا فوينتي لأي خسارة في آخر 44 مباراة رسمية.

وتُنهي إسبانيا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة حاسمة على صدارة المجموعة على ملعبها أمام إنجلترا الأحد حيث تحتاج الى التعادل فقط لضمانها.

وغاب كل من لامين يامال وميكل أويارسابال عن المباراة بسبب انزعاج لاعب برشلونة من ركبته اليمنى، وإصابة هداف ريال سوسييداد بالإنفلونزا وفق بيان الاتحاد الإسباني للعبة الإثنين.