في ليلة كين.. إنجلترا إلى ربع نهائي دوري الأمم

قاد هاري كين، المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى اللحاق بإسبانيا إلى الدور ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بمساهمته الفعالة في تجديد الفوز على ضيفه الكرواتي 2-1 الخميس على ملعب ويمبلي في لندن لحساب الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول.

واحتفل كين بأفضل طريقة ممكنة بتحطيمه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية بخوضه اللقاء الـ126 ماحيًا إنجاز شريكه بيتر شيلتون حارس المرمى السابق، فساهم في الهدف الأول الذي سجله لاعب وسط تشيلسي مورجان روجرز «24» بتمريرة عرضية إلى جود بيلنجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

وأدركت كرواتيا التعادل مطلع الشوط الثاني عندما استغل لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي بيتار سوتشيتش كرة رأسية حاول مدافع باير ليفركوزن الألماني جاريل كوانساه إعادتها إلى حارس مرماه وإيفرتون جوردان بيكفورد فتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك «56»، لكن كين أنقذ الموقف بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء حصل عليها كوانساه نفسه «64».

وهو الهدف السابع لكين في خمس مباريات في المسابقة الموسم الجاري. كما عزز المهاجم السابق لتوتنام والذي خاض مباراته الدولية الأولى عام 2015، رقمه القياسي في عدد الأهداف مع منتخب الأسود الثلاثة بـ92.

وعززت إنجلترا التي كانت سحقت مضيفتها كرواتيا 7-0 في الجولة الثالثة في رييكا، موقعها في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف إسبانيا بطلة العالم التي ضمنت تأهلها منذ الجولة الرابعة، وذلك قبل قمتهما المرتقبة على الصدارة الأحد المقبل في إسبانيا.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها إنجلترا ربع النهائي منذ عام 2019.