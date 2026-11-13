دوري الأمم.. إيطاليا تقهر زيدان بالخسارة الأولى

ألحق المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم الخسارة الأولى بضيفه الفرنسي في حقبة المدرب زين الدين زيدان وانتزع منه صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية وعطل تأهله إلى ربع النهائي عندما قلب تأخره إلى 3-1 الخميس على ملعب «سان سيرو» بميلانو لحساب الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وفرض المهاجم الشاب الواعد لإنتر ميلان بيو إسبوزيتو «21 عامًا» نفسه نجمًا للقاء بتسجيله هدفين «26 » و«75» من ركلة جزاء، وتكفل زميله السابق المعار إلى لاتسيو دافيدي فراتيزي بالثاني «63»، ردًا على هدف السبق المبكر من مهاجم بايرن ميونيخ الألماني مايكل أوليسيه «10».

وكان الفرنسيون بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى ربع النهائي، إلّا أن رجال المدرب روبرتو مانشيني قلبوا الطاولة وانتزعوا الصدارة بعشر نقاط بفارق الأهداف عن أبطال العالم مرتين، وبفارق نقطة عن بلجيكا الثالثة الفائزة على تركيا متذيلة الترتيب 2-1.

وهي الخسارة الأولى لفرنسا بقيادة زيدان الذي حلّ بدلًا من ديدييه ديشامب عقب نهاية مونديال 2026، بعد ثلاثة انتصارات وتعادل فرضته إيطاليا عليهم 1-1 في باريس بالجولة الثالثة.

وستكون الجولة السادسة الأخيرة حاسمة الأحد المقبل، حيث تحل إيطاليا ضيفة على بلجيكا، في حين تلعب فرنسا مع ضيفتها تركيا التي هبطت إلى المستوى الثاني.

ودخل المنتخبان الملعب تحت المطر، في حين تابع المهاجمان كيليان مبابي وماركوس تورام المباراة من المدرجات بسبب الإصابة.

واستهل الفرنسيون المباراة بضغط عالٍ، فأرسل ديزيريه دويه عرضية من الجهة اليسرى، ارتقى لها أدريان رابيو برأسه عند القائم البعيد من زاوية ضيقة، لكن الحارس جانلويجي دوناروما تصدى بقدمه اليمنى «9».

ويعد دقيقة، استغل أوليسيه خطأ من دوناروما في تمرير كرة قصيرة بقدمه عند مشارف منطقة الجزاء فافتتح التسجيل من تسديدة أرضية مسجلًا هدفه الثاني عشر بقميص المنتخب الفرنسي في مباراته الدولية الثلاثين.

وارتكب دوناروما خطأه الرقم 38 الذي أدى إلى تسجيل هدف في مرماه خلال مسيرته «31 مع الأندية و7 مع المنتخب» حسب «أوبتا» للإحصاءات.

وحاول برادلي باركولا المنطلق من الجهة اليسرى لكنه اصطدم بدوناروما الذي أغلق زاوية التسديد أمام محاولة لاعب ليفربول الإنجليزي «17».

وأدركت إيطاليا التعادل بعدما انطلق نيكولو كامبياغي على الجهة اليسرى وتجاوز غوستو ومرر كرة أرضية نحو القائم القريب تابعها إسبوزيتو من زاوية صعبة بقدمه اليمنى فعانقت الشباك «26». وحرم القائم الأيسر باركولا من هدف بعد تمريرة من أوليسيه «35».

ولم يتبدل السيناريو كثيرًا مع بداية الشوط الثاني، إذ حرم القائم الأيمن ريان شرقي من مضاعفة النتيجة إثر تسديدة أرضية متقنة من 20 مترًا بعدما نجح دوناروما في لمس الكرة بأطراف أصابعه وتحويل مسارها «52».

ومنح فراتيزي الأفضلية للمنتخب الإيطالي وأدخل الفرحة إلى جماهير ملعب «سان سيرو»، بعد هجمة سريعة من الجهة اليسرى وتمريرة من زميله السابق في إنتر فيديريكو ديماركو تابعها لاعب لاتسيو بتسديدة عند القائم الأول في شباك مايك مانيان حارس ميلان «64». وهو الهدف العاشر له في مباراته الدولية الـ39.

وعززت إيطاليا تقدمها بعدما ترجم إسبوزيتو بنجاح ركلة جزاء بعد خطأ من قطب دفاع بايرن ميونيخ الألماني دايو أوباميكانو بحق البديل فيرغارا داخل المنطقة بعد ركلة ركنية نفذها ديماركو من الجهة اليمنى «75». ورفع اللاعب رصيده إلى تسعة أهداف في 14 مباراة دولية.