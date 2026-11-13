الدفاع يزعج زيدان أمام الطليان

أبدى زين الدين زيدان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، انزعاجه من الأداء الدفاعي «للديوك» وذلك عقب تلقيه أول هزيمة له مدربًا للفريق، بسقوطه أمام إيطاليا 1ـ3، صباح الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، واصفًا هذه العثرة أنها جزء من المسار.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «بدأنا بشكل جيد وكنا موفقين في الاستحواذ على الكرة، لكننا واجهنا صعوبات في الشوط الثاني، لا سيما على المستوى الدفاعي».

وردًا على سؤال حول ما إذا كان المنتخب الفرنسي يفتقر إلى الشجاعة، أجاب زيدان: «لا، بل على العكس تمامًا، بقينا في أجواء المباراة وقدمنا أداء جيدًا في الاستحواذ، خاصة في الشوط الأول، لكننا تراجعنا قليلًا في الشوط الثاني، لا سيما بعدما أصبحت النتيجة 1ـ2. هذا جزء من المسار».

وأضاف زيدان: «الأهم هو خلق الفرص، ارتطام الكرة بالقائم كان له تأثيره، لكني لست محبطًا، كنت سأشعر بالإحباط لو لم ننجح في بناء هجمات جيدة والاستحواذ على الكرة، ما نحتاج إلى تحليله هو سبب عدم ظهورنا بالمستوى المطلوب في الجوانب الدفاعية من دون كرة».

وخلال هذه المباراة، حرم القائم فرنسا من هدفين، كما بلغت نسبة استحواذ رجال زيدان على الكرة 60% مع 18 محاولة على المرمى.

وخاض المنتخب الفرنسي مباراته في ميلانو في ظل غياب كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، نجمي خط الهجوم، بسبب الإصابة، لكن زيدان نفى أن يكون غيابهما أثر على الأداء، مشيرًا إلى أن مهاجم ريال مدريد الإسباني، من الممكن يعود للمشاركة في المباراة المقبلة أمام تركيا، متابعًا: «أعتقد أن كافة اللاعبين كانوا في كامل تركيزهم، آمل في أن يتمكن مبابي من اللعب ضد تركيا، هذه هي الخطة، قررنا عدم المخاطرة به الليلة بسبب معاناته من مشكلة بسيطة».

وتقدم المنتخب الفرنسي مبكرًا على ملعب «سان سيرو» عن طريق مايكل أوليسيه، لكن إيطاليا قلبت الطاولة بفضل هدفين من فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو «26 و75 من ركلة جزاء» وهدف من دافيدي فراتيزي، حرمت الفرنسيين من حسم التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية، علمًا أنهم كانوا بحاجة إلى التعادل فقط لتحقيق ذلك.

وأزاحت إيطاليا غريمتها فرنسا عن صدارة المجموعة، وباتت تحتلها بفارق المواجهتين المباشرتين، حيث يتساويان نقاطًا برصيد 10 لكل منهما.

ويستضيف أبطال العالم مرتين، المنتخب التركي الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن، في المباراة الختامية الأحد المقبل، بينما ستتوجه إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، لمواجهة بلجيكا، صاحبة المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

وفرضت إيطاليا التي أرغمت فرنسا على التعادل 1ـ1 في الجولة الثالثة سبتمبر الماضي، في باريس، سيطرتها على المباراة في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1ـ1، في فترة شهدت تفوقًا لرجال زيدان.

وجاء هدف فراتيزي بعد ثلاث دقائق فقط من إهدار سيباستيانو إسبوزيتو، ركلة جزاء، ثم احتُسبت ركلة جزاء ثانية لصالح إيطاليا، سجلها بيو شقيقه الأصغر، وأمّن بذلك نتيجة اللقاء لصالح أصحاب الأرض.