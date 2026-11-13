مانشيني: بيو إسبوزيتو على خطى ريفا

كشف روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، عن توقعه بتحطيم فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو، لاعب «الأزرق» الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم لويجي ريفا، وذلك بعدما قاد زملاءه إلى فوز على فرنسا 3ـ1، صباح الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وقال مانشيني، صاحب الـ 61 عامًا، والذي واصل بدايته القوية في فترته الثانية مع المنتخب الإيطالي ممددًا سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى أربع مواجهات «3 انتصارات وتعادل واحد منذ خسارته على أرضه أمام بلجيكا 0ـ2 في الجولة الأولى»: «نأمل أن يسجل إسبوزيتو المزيد من الأهداف، ظل جيجي ريفا متربعًا على القمة برصيد 35 هدفًا لفترة طويلة، ونتمنى أن ينجح أحدهم في تجاوز هذا الرقم، نحن بحاجة إلى أهداف من بيو إسبوزيتو ومن الآخرين أيضًا، وهو يمتلك القدرة على تسجيل الكثير».

ولفت بيو إسبوزيتو، مهاجم إنتر ميلان الواعد، البالغ 21 عامًا، الأنظار بتسجيله هدفين في الدقيقتين 26 و75 من ركلة جزاء، رافعًا رصيده الدولي إلى تسعة أهداف في 14 مباراة.

ورأى مانشيني أن الموهبة الصاعدة في صفوف «الأتزوري» قادر حتى على تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب والمسجل باسم ريفا، بطل أوروبا 1968، برصيد 35 هدفًا في 42 مباراة دولية.

وباتت إيطاليا بحاجة إلى التعادل أمام مضيفتها بلجيكا، الأحد المقبل، في الجولة السادسة الأخيرة لضمان تأهلها إلى ربع النهائي، فيما سيمنحها الفوز صدارة المجموعة التي انتزعتها من فرنسا بفارق المواجهتين المباشرتين كونها فرضت عليها التعادل 1ـ1 في باريس، ضمن الجولة الثالثة، سبتمبر الماضي.

وكان بإمكان بيو إسبوزيتو تسجيل ثلاثية «هاتريك»، لو لم يتول سيباستيانو شقيقه الأكبر «24 عامًا» تنفيذ ركلة جزاء لإيطاليا مطلع الشوط الثاني، لكنه أهدرها، وهي لحظة أكد مانشيني على أنها لم تكن ضمن الخطة الموضوعة.

ولفت بيو إسبوزيتو الأنظار في حين تجهد إيطاليا في العثور على «هداف قناص» من طراز روبرتو باجيو، أليساندرو دل بييرو، و كريستيان فييري.

وخرج بيو إسبوزيتو، المهاجم المولود في كاستيلامّاري دي ستابيا، قرب نابولي من فترة شك، بعدما صام عن التسجيل لأكثر من 50 يومًا مع فريقه، قبل أن يهز الشباك في ثلاث مباريات تواليًا، أمام فينورد الهولندي، في دوري أبطال أوروبا، ثم ضد كومو في الدوري الإيطالي، وأخيرًا شباك فرنسا.

ويتحدر إسبوزيتو من عائلة عاشقة لكرة القدم، وشقيقه سالفاتوري «26 عامًا» لاعب سمبدوريا في الدرجة الثانية، حمل قميص المنتخب الإيطالي مرة واحدة 2022، أما سيباستيانو، المعار من كالياري إلى ساسوولو، فيتقاسم الغرفة مع بيو خلال هذا المعسكر كما كان الحال في المعسكر السابق.