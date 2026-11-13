«NBA».. لكمة تبعد سمارت ثلاث مباريات

أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، ماركوس سمارت، صانع ألعاب فريق هيوستن روكتس الأول، ثلاث مباريات، وذلك على خلفية توجيهه لكمة إلى النيجيري تشارلز باسي، لاعب جولدن ستايت ووريرز، خلال مباراة الفريقين.

وقال جيمس جونز، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة السلة في الرابطة، في بيان صحافي: «أُوقف ماركوس سمارت، صانع ألعاب هيوستن روكتس، لثلاث مباريات من دون أجر، بسبب توجيهه لكمة أصابت وجه تشارلز باسي، لاعب الارتكاز في جولدن ستايت ووريرز».

وجاءت الحادثة خلال مشادة وقعت في الربع الثالث من المباراة التي حسمها روكتس على أرضه أمام ووريرز، بنتيجة 115ـ108، إذ وجّه سمارت لكمة لامست أنف باسي، وطرد على إثر الواقعة قبل أن تقرر الرابطة فرض عقوبة إضافية بحقه.

ويبدأ سمارت تنفيذ عقوبة الإيقاف بدءًا من صباح السبت، عندما يستضيف روكتس نظيره يوتا جاز.

ويخوض سمارت، صاحب الـ32 عامًا، موسمه الثالث عشر في الدوري الأمريكي، بعدما انضم إلى روكتس في يوليو الماضي، بصفته لاعبًا حرًا.

وسبق وتُوّج سمارت بجائزة أفضل لاعب دفاعي في دوري «NBA» عام 2022.