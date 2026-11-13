كين: مودريتش ملهمي.. وأراقب أرقامي على الشاطئ

أكد هاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، تعطشه إلى تحقيق المزيد، متعهدًا بالاستمرار في اللعب للفريق الإنجليزي لأطول فترة ممكنة، وذلك بعد تحطيمه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، بخوضه اللقاء الرقم 126، عندما قاد زملاءه إلى الفوز على كرواتيا 2ـ1، والتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ووصف كين الذي احتفل بجائزة الكرة الذهبية أمام الجماهير في ملعب «ويمبلي» في لندن، العاصمة البريطانية، قبل المباراة، هذه المناسبة بأنها لا تُصدق، قائلًا: «حاولت أن أبدو هادئًا، وألا أبتسم كثيرًا أو أظهر الكثير من المشاعر، بالطبع، كنت أحاول الحفاظ على تركيزي في المهمة المطلوبة، بصراحة، لا أعرف ما إذا كنت استوعبت كل ما حدث بالفعل، ربما سيحدث ذلك خلال فترة العطلة الشتوية، عندما أحصل على أسبوعين من الراحة، سأكون على الشاطئ في مكان ما، وسأحاول التفكير في كل ما حققته، فهذه الإنجازات هي بلا شك الأكبر في مسيرتي حتى الآن».

وأشار النجم الإنجليزي إلى أنه يستمد الإلهام من النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، البالغ من العمر 41 عامًاـ والذي شارك بديلًا في وقت متأخر من المباراة في ويمبلي، مضيفًا: «هذا يلهمني لدفع حدود قدراتي، فمثل مودريتش، أعتقد أنه يجب عليك الاستمرار في المضي قدمًا لترى إلى أي مدى يمكن أن يأخذك جسدك وعقليتك، بالتأكيد، تختلف رحلة كل شخص عن الآخر، لكن طالما أشعر أنني قادر على مساعدة المنتخب الوطني، وطالما أشعر أنني أقدم أداءً على أعلى المستويات، فسأظل هُنا لأطول فترة ممكنة، سواء استمر ذلك حتى بلوغي عمر الأربعين أم لا، هذا أمر سنعرفه مع مرور الوقت، لكن في الوقت الراهن، نعم، أنا أستمتع بكل لحظة».

وسجل قائد منتخب «الأسود الثلاثة» هدف الفوز من ركلة جزاء مؤمنًا تأهله إلى ربع نهائي المسابقة في مارس المقبل، بلحاقه بإسبانيا متصدرة المجموعة الثالثة.

وتجاوز مهاجم بايرن ميونيخ الألماني صاحب الـ33 عامًا، والذي توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام أكتوبر الماضي، الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع بيتر شيلتون، حارس المرمى السابق، صاحب 125 مباراة دولية خلال مسيرته الطويلة.

وشارك شيلتون في مراسم تكريم كين قبل انطلاق المباراة، وقبيل صافرة البداية، رُفعت لافتة ضخمة تحمل صورة لكين وعبارة «الأفضل في إنجلترا».